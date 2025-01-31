Мигранту, убившему и расчленившему свояка в Новосибирске, дали десять лет колонии

Мужчина лишил жизни «родственника» табуреткой.

Трагический инцидент случился в ночь на 19 сентября 2024 года. Члены семьи распивали алкоголь в квартире 34-летнего нападавшего, расположенной в доме номер 54 по улице Забалуева. На каком-то этапе возникла ссора между ним и 44-летним мужем сестры его жены.

Конфликт обострился до того, что более молодой собутыльник начал избивать своего гостя табуреткой, вследствие чего тот скончался сразу же. Преступник, работавший упаковщиком в Новосибирске, решил замести следы. Он расчленил тело, обмотал его части пленкой, сложил в мешки и успел избавиться от некоторых из них в уединенном месте — в протоке Малоой Затонской неподалеку от улицы Большой.

Его задержали у подъезда, когда он возвращался за следующей партией мешков. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, что в Новосибирской области изменится график работы двух пригородных поездов.