На озере в Новосибирской области заметили аномалии

Аномалии обнаружили на озере под Новосибирском.
В январе 2025 года жители села Полойка Краснозёрского района Новосибирской области заметили огромные промоины. Об этом сообщили в соцсети ВКонтакте в группе «Краснозёрская новь».
Местные жители предположили, что под озером могут быть теплые ключи, однако подобная аномалия наблюдается и на водоемах Искитимского района.
В связи с данным явлением рыбакам запрещено выходить на лед в данных участках для безопасности собственной жизни.
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