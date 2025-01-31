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общество

На озере в Новосибирской области заметили аномалии

Фото: Сиб.фм

Аномалии обнаружили на озере под Новосибирском.

В январе 2025 года жители села Полойка Краснозёрского района Новосибирской области заметили огромные промоины. Об этом сообщили в соцсети ВКонтакте в группе «Краснозёрская новь».

Местные жители предположили, что под озером могут быть теплые ключи, однако подобная аномалия наблюдается и на водоемах Искитимского района.

В связи с данным явлением рыбакам запрещено выходить на лед в данных участках для безопасности собственной жизни.

Напомним, что новосибирцам рассказали, какой будет погода в мегаполисе в первые дни февраля

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Валерия Митрохина
Журналист

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