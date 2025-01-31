Определены даты проведения форума «Инженеры будущего-2025»

28 января Организационным комитетом Международного молодежного промышленного форума принято решение о датах проведения «Инженеров будущего — 2025». Мероприятие пройдет в Тульской области с 23 июня по 3 июля.

На форумной площадке вновь встретятся молодые инженеры из России, зарубежья, стран-партнеров БРИКС для получения новых знаний и умений, совместной работы над проектами, обмена опытом.

Спикеры и гости форума продолжат традицию формирования у талантливых и амбициозных молодых специалистов из России и зарубежья передовых навыков, уделяя особое внимание развитию междисциплинарных компетенций и противостоянию глобальным вызовам.

«По поручению председателя СоюзМаш, главы Ростеха Сергея Викторовича Чемезова в этом году будут внедрены нововведения в образовательную и досуговую программы, — заявил первый президент Лиги содействия оборонным предприятиям, глава Комитета ГД по промышленности и торговле Владимир Гутенев. — Молодые инженеры смогут познакомиться с современными технологиями отечественного производства, которые будут активно применяться в образовательных группах, что сделает обучение более интерактивным и увлекательным».

Парламентарий также отметил, что еще одной новацией станет инженерная смена для подростков на базе лагеря «Звёздный». Молодое поколение получит уникальную возможность познакомиться с профессией инженера и попробовать свои силы в технических проектах.

Форум «Инженеры будущего» помогает повысить престиж инженерного труда и вдохновляет молодых специалистов на профессиональный рост.

Банк НОВИКОМ, Председатель Правления которого курирует Воронежское региональное отделение СоюзМаш России, уже несколько лет активно поддерживает форум. В 2022 году банк учредил специальную номинацию «Инженерный авангард», которая вручается участнику форума за непрерывное развитие навыков, обучение и успехи на корпоративных чемпионатах.

Организаторами форума выступают Союз машиностроителей России, Лига содействия оборонным предприятиям, Правительство Тульской области, Госкорпорация Ростех, Федеральное агентство по делам молодежи.

Регистрация на мероприятие откроется в апреле 2025 года на официальном сайте.

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