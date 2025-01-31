После реконструкции начал работу новосибирский музей Кондратюка

Музей Кондратюка открыл свои двери после реконструкции.

В Telegram-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о том, что Музей космонавтики имени Кондратюка возобновил свою работу после реконструкции, которая проходила с осени 2023 года, благодаря национальному проекту «Культура».

«Посетители смогут увидеть редкие архивные материалы, узнать о жизни и научных трудах Юрия Кондратюка, а также познакомиться с достижениями новосибирцев, которые внесли вклад в развитие космонавтики», — рассказал мэр города.

Ранее Сиб.фм писал о том, что выставку Эрмитажа в Новосибирске посетило более 36,8 тысяч человек