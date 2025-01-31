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общество

Самолёт S7 совершил посадку в Новосибирске с неисправностью предкрылков

Фото: Сиб.фм

Пилоты смогли благополучно посадить самолёт в аэропорту Толмачёво.

23 января самолёт Embraer 170 авиакомпании S7, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Новосибирск, столкнулся с проблемой в механизации крыла. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Экипаж сообщил о неисправности предкрылков в 21:44 по московскому времени.

Воздушное судно успешно приземлилось в аэропорту Толмачёво в 22:00 по московскому времени.

Ранее Сиб.фм сообщал, что опубликованы кадры с БПЛА распиленного самолёта после экстренной посадки в Новосибирской области.

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Игорь Кириченко
Журналист

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