Опубликованы кадры с БПЛА распиленного самолёта после экстренной посадки в Новосибирской области

Самолёт Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку в поле в Убинском районе в 2023 году, начали утилизировать. Сиб.фм публикует эксклюзивные кадры с квадрокоптера, на которых запечатлен разбор лайнера.

Напомним, 12 сентября 2023 года рейс U6–1383, следовавший из Сочи в Омск, столкнулся с отказом гидросистемы. Посадка в аэропорту назначения стала невозможной, и экипаж направил самолёт в Новосибирск. Однако из-за недостатка топлива командир Сергей Белов принял единственное верное решение — посадить судно прямо в пшеничном поле. На борту находились 167 человек, включая 23 детей. Никто не пострадал.

После инцидента было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности полётов. Росавиация пришла к выводу, что пилоты неверно оценили состояние системы и сделали ошибку в расчётах топлива, из-за чего вынуждены были сажать самолёт в экстренных условиях. Несмотря на это, эксперты признали действия экипажа оправданными в сложившейся ситуации.

Расследование завершилось в апреле 2024 года. Капитан Сергей Белов уволился из авиакомпании, а второй пилот Эдуард Семёнов, воспитывающий троих детей, был вынужден искать подработку.

После аварии самолёт стал местной достопримечательностью, привлекая туристов. Но теперь его судьба решена — корпус лайнера разобран на части и отправлен на утилизацию.