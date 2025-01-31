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общество

Стала известна точная сумма за рождение ребёнка в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В СФР Новосибирска назвали точную сумму за рождение ребёнка.

Как сообщили в отделении Социального фонда России по Новосибирской области, с 1 февраля 2025 года в регионе размер единовременной выплаты при рождении ребенка будет проиндексирован на 9,5%.

Таким образом, сейчас пособие составляет 29 525 рублей, а после индексации составит 32 330 рублей.

Для оформления выплаты нужно иметь свидетельство о рождении ребенка. Если один из родителей работает, пособие будет оформлено автоматически в течение 10 рабочих дней на основе данных ЗАГС и работодателя. Неработающие родители могут подать заявление через портал Госуслуг, МФЦ или СФР. Заявку нужно подать в течение шести месяцев после рождения.

Напомним, что мэрия Новосибирска планирует увеличить выплаты почетным жителям

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Валерия Митрохина
Журналист

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