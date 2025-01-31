Обвиняемый будет находиться под домашним арестом до 18 марта 2025 года.

Суд оставил без изменения меру пресечения одному из учредителей ООО «Строй-Плюс» в Новосибирске, который останется под домашним арестом до 18 марта 2025 года. 31 января дело против Павла Зеньковича, обвиняемого в мошенничестве, рассматривалось в Новосибирском областном суде.

Следствие утверждает, что с 2015 по 2023 годы Зенькович и его сообщники, используя служебное положение, похитили деньги дольщиков для собственных нужд, а обещанное здание на улице Серафимовича так и не было завершено. Ленинский районный суд решил держать Зеньковича под домашним арестом до указанной даты. Прокурор, в свою очередь, требовал заключения под стражу, однако область оставила решение без изменений.

Напомним, что в Новосибирской области изменится график работы двух пригородных поездов.