В Новосибирске мигрантам-нелегалам предложат добровольную амнистию

О добровольной амнистии для мигрантов-нелегалов рассказали в Новосибирске.

С 1 января 2025 года иностранцы, находящиеся в России без документов, смогут получить разрешение на пребывание при добровольной явке в полицию до 30 апреля 2025 года. Об этом сообщила начальник отдела УВД ГУ МВД РФ по Новосибирской области Ирина Сухорукова.

Указ президента, подписанный 30 декабря 2024 года, «О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с применением режимов высылки», предоставляет мигрантам шанс урегулировать свое положение без угрозы высылки и запрета на въезд.

В свою очередь, иностранцы, нарушившие сроки пребывания и не явившиеся в полицию, будут высланы с полным запретом на дальнейший въезд.

Напомним, что мигранты с белорусскими визами получили право на въезд в Новосибирск