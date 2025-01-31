В Новосибирске ожидается морозный февраль

Стала известна погода на февраль-2025 в Новосибирске.

По данным сервиса “Яндекс.Погоды”, в Новосибирске в начале февраля температура воздуха днем будет составлять от -16 до -22 градусов. Однако периодически ночная температура будет опускаться и до -28 градусов.

В середине месяца ожидается уже до -31 градуса мороза. Днем температура воздуха будет варьироваться от -10 до -18 градусов.

Холода продержатся до конца февраля — синоптики сервиса указывают, что с 20 и по 28 число температура воздуха ожидается от -18 до -29 градусов.

Напомним, что в Новосибирске астроном Баронов сообщил об угрозе столкновения Земли с мощным астероидом