В Новосибирске прошел Матч Звезд «Локоволей-2024» на вокзале

В пятницу, 31 января, на железнодорожном вокзале «Новосибирск-Главный» состоялся Матч Звезд в рамках юбилейных Суперфиналов международного первенства ОАО «РЖД» по волейболу.

В турнире «Локоволей-2024» приняли участие юноши и девушки 2008/2009 годов рождения. На мероприятии присутствовало более 400 зрителей.

Матч проводится в Новосибирске уже в 15-й раз. За это время в нем приняли участие более 150 тысяч юных спортсменов.

Общественный порядок во время игры обеспечивали сотрудники транспортной полиции, волонтеры и народные дружины.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ.