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общество

В Новосибирске ввели в эксплуатацию долгострой в микрорайоне «Плющихинском»

Фото: прокуратура Новосибирской области

Теперь дольщики получат свои квартиры.

Вкладчики долгостроя в микрорайоне «Плющихинский» в этом году получили долгожданные квартиры.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, надзорное ведомство проконтролировало восстановление прав вкладчиков в строительстве многоквартирного жилого дома в Октябрьском районе Новосибирска.

В прошлом году после вмешательства прокуратуры в эксплуатацию ввели 13 домов, в этом — еще два. В результате было восстановлено право на жилье для более 1,5 тыс. граждан.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирская область вышла из топ-10 по количеству введенного жилья в 2024 году.

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Игорь Кириченко
Журналист

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