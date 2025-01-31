В Новосибирске ввели в эксплуатацию долгострой в микрорайоне «Плющихинском»

Теперь дольщики получат свои квартиры.

Вкладчики долгостроя в микрорайоне «Плющихинский» в этом году получили долгожданные квартиры.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, надзорное ведомство проконтролировало восстановление прав вкладчиков в строительстве многоквартирного жилого дома в Октябрьском районе Новосибирска.

В прошлом году после вмешательства прокуратуры в эксплуатацию ввели 13 домов, в этом — еще два. В результате было восстановлено право на жилье для более 1,5 тыс. граждан.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирская область вышла из топ-10 по количеству введенного жилья в 2024 году.