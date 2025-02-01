Министерство обороны Российской Федерации опубликовало сводку о ходе специальной военной операции.

За неделю Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, военным аэродромам, складам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований.

Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Николаево-Дарьино и нанесли поражение живой силе и технике противника. Потери украинских вооруженных формирований на этом направлении составили до 2200 человек, уничтожены девять танков и 57 боевых бронированных машин.

Группировка войск «Запад» заняла населенный пункт Двуречная Харьковской области. Потери противника составили более 2425 человек, уничтожены два танка, 22 боевые бронированные машины и 39 артиллерийских орудий.

Подразделения группировки «Юг» улучшили тактическое положение, нанеся поражение нескольким украинским бригадам. За неделю потери украинских формирований составили до 1445 человек, уничтожены 13 боевых бронированных машин и 11 артиллерийских орудий.

Группировка войск «Центр» продвинулась вглубь обороны противника и заняла населенные пункты Зеленое, Новоелизаветовка и Нововасилевка в Донецкой Народной Республике. Потери противника составили более 4000 человек, уничтожены пять танков и 32 боевые бронированные машины.

Группировка войск «Восток» освободила населенный пункт Великая Новоселка в Донецкой Народной Республике. Потери противника превысили 1015 человек, уничтожены четыре танка и 31 артиллерийское орудие.

Группировка «Днепр» нанесла поражение подразделениям противника, уничтожив 24 автомобиля и до 315 военнослужащих.

За неделю средствами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы «Hammer», 31 реактивный снаряд HIMARS и 592 беспилотных летательных аппарата. В плен сдались 43 украинских военнослужащих.

С начала специальной военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 41987 беспилотных летательных аппаратов, 20975 танков и других боевых бронированных машин, а также 21087 артиллерийских орудий и минометов.