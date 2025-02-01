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вчера 23:30
общество

Служба по вопросам работы пассажирского транспорта в Новосибирске сменила номер

Ru.pinterest.com

Жителям Новосибирска предлагают жаловаться на работу пассажирских автобусов по новому номеру телефона.

Многоканальный номер телефона 209-06-60 уже начал принимать звонки сибиряков. Ежедневно с 8:00 до 20:00 по местному времени принимаются замечания и жалобы на работу общественного транспорта от горожан и гостей Новосибирска.

Также операторы на линии готовы принять предложения или предоставить справочную информацию о работе пассажирского транспорта.

Ранее мы писали о том, как часто жители Новосибирска жалуются на проблемы с общественным транспортом.

#жалобы #общественный транспорт #Новосибирск #телефон
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Оксана Чешенок
журналист

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