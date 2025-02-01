Стало известно, кому в Новосибирске проиндексировали пенсии с 1 февраля 2025 года

С 1 февраля в Новосибирске, как и по всей стране, проиндексировали страховые пенсии с учетом фактической инфляции. Стоимость пенсионного коэффициента выросла на 9,5%, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости теперь составляет 8 907,70 рубля.

"Фонду пенсионного и социального страхования РФ осуществить индексацию (дополнительное увеличение) страховых пенсий в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, обеспечив выплату указанных пенсий в феврале 2025 г. с доплатой за январь 2025 г. с учетом положений статьи 261 Федерального закона "О страховых пенсиях", — указано в постановлении правительства РФ.

По данным документа, стоимость одного пенсионного коэффициента увеличилась до 145,69 рубля. Это значение влияет на итоговый размер пенсии и зависит от стажа, уровня зарплаты и других факторов.

Решение о повышении выплат принял Президент РФ Владимир Путин в конце января. Он поручил проиндексировать пенсии с учетом реальной инфляции, и с 1 февраля это повышение вступило в силу.

Ранее, с 1 января 2025 года, страховые пенсии уже были проиндексированы на 7,3%. Однако дополнительная корректировка позволила довести рост до 9,5%. Это касается как работающих, так и неработающих пенсионеров.