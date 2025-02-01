Политолог, военный эксперт Александр Чугай заявил, что новая волна мобилизации возможна, если на территории Украины разместится контингент войск НАТО, сравнимый по численности с армией.

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время активно обсуждается тема возможного размещения миротворческих сил НАТО на Украине, даже после завершения активных боевых действий. Речь может идти о 200-400 тысячах военнослужащих, запросить которых пытаются в Киеве. В таком случае России придется принять ответные меры. Однако по словам Александра Чугая, он надеется, что западные страны к этому не готовы, но если решатся, то это будет воспринято как прямая агрессия против России, и страна будет вынуждена реагировать.

Чугай также отметил, что у российской армии имеются резервы, которые активно используются. Он выразил надежду, что новых объявлений о мобилизации не понадобится, подчеркнув, что это зависит не только от российской стороны. По его словам, целью операции является обеспечение безопасности, а не захват территорий.

Ранее российское правительство поддержало инициативу о продлении срока отправки новобранцев в войска. Теперь призыв может начаться в любой день в течение года после решения комиссии. Если раньше призывник, не явившийся на сборный пункт до завершения кампании, мог надеяться на перерыв до следующей, то теперь отправка станет круглогодичной, что оптимизирует работу военкоматов.

Источник в Минобороны обратил внимание на сложности, возникшие из-за совпадения мероприятий частичной мобилизации с осенним призывом в 2022 году. Новые правила помогут избежать таких проблем в будущем.

Чугай ранее заявлял о необходимости подготовки мужского населения для конфликта с Западом, хотя в настоящий момент добровольцев хватает для эффективных действий. По его словам, к 2028–2029 годам Европа и ее союзники готовы будут противостоять России, поэтому нужно готовить мобилизационный резерв.

Однако официальные лица заверяют, что мобилизация не планируется. Так, сенатор Алексей Кондратьев отметил, что при нынешних успехах ВС РФ она не актуальна. Генерал-лейтенант Виктор Соболев указал, что переговоры между Трампом и Путиным исключают новую волну мобилизации. Глава комитета Госдумы Андрей Картаполов также опроверг такие возможности, отметив, что российские силы продвигаются по множеству направлений.