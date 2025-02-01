В Новосибирской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину

В Новосибирской области на железной дороге погиб 51-летний мужчина. По данным транспортной полиции, трагедия произошла на перегоне станций Крахаль – Восточная.

Мужчина находился в междупутье и, несмотря на звуковые сигналы машиниста, не реагировал на приближающийся состав. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

"В районе остановочного пункта 38 километр 51-летний мужчина, игнорируя правила безопасности, шел в междупутье. Машинист, увидев человека, подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Пешеход не реагировал на приближающийся состав, столкновения избежать не удалось. От полученных травм пострадавший скончался до приезда скорой помощи", – сообщили в траспортной полиции Сибири.

Транспортная полиция напоминает, что хождение по путям и нахождение в междупутье смертельно опасно. Нарушение этих правил может привести к травмированию или гибели.