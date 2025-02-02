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общество

Агроном из Новосибирска рассказала, какие работы нужно провести на даче

Фото: Сиб.фм

О работах на дачах рассказала местная агроном.

Новосибирский агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, Людмила Шубина рассказала о подготовке к дачным работам и борьбе с грызунами. Об этом пишет портал АиФ-Новосибирск.

Так, по ее словам с февраля мыши начинают повреждать кору деревьев, кусты роз и землянику, поэтому специалист рекомендует проверить участки, особенно около земляники, а также уплотнить снег вокруг растений, чтобы предотвратить повреждения.

Людмила Шубина отметила, что приманки не помогут, а вот утрамбованный снег создаст препятствия для грызунов, которые предпочитают зимовать под ним.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске опубликовали православные запреты в феврале-2025

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Валерия Митрохина
Журналист

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