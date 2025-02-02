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наука

Доклинические испытания вируса против онкологии проходят в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске рассказали об испытании вируса против онкологии.

Как сообщает портал АиФ-Новосибирск, ссылаясь на заведующего лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета академика РАН Сергей Нетёсов, до конца текущего года планируется завершение доклинических испытаний нового рекомбинантного штамма аденовируса для лечения онкологических заболеваний, куда входят лабораторные исследования с использованием различных культур клеток и животных.

«Доклинические испытания длятся два-три года. Клинические – от трех лет. Их необходимо проводить в три фазы. Первая, как правило, занимает три года и проводится на десятках больных. Вторая фаза – на сотнях пациентов. И обе фазы точно будут проводить не в Новосибирске, только в Москве и Санкт-Петербурге», — рассказал Сергей Нетёсов.

Напомним, что в Новосибирске создадут суперантибиотик

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Валерия Митрохина
Журналист

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