Доклинические испытания вируса против онкологии проходят в Новосибирске

В Новосибирске рассказали об испытании вируса против онкологии.

Как сообщает портал АиФ-Новосибирск, ссылаясь на заведующего лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета академика РАН Сергей Нетёсов, до конца текущего года планируется завершение доклинических испытаний нового рекомбинантного штамма аденовируса для лечения онкологических заболеваний, куда входят лабораторные исследования с использованием различных культур клеток и животных.

«Доклинические испытания длятся два-три года. Клинические – от трех лет. Их необходимо проводить в три фазы. Первая, как правило, занимает три года и проводится на десятках больных. Вторая фаза – на сотнях пациентов. И обе фазы точно будут проводить не в Новосибирске, только в Москве и Санкт-Петербурге», — рассказал Сергей Нетёсов.

Напомним, что в Новосибирске создадут суперантибиотик