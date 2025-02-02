Лунный календарь дачника на февраль опубликовали в Новосибирске

В Новосибирске сообщили о лунном календаре для дачников на февраль 2025 года.

Как сообщает портал АиФ-Новосибирск, лунный календарь поможет дачникам в процессе рассады.

Так, например, 1, 4-10, 16-20, 23-24 февраля 2025 года лучше выделить время на посадку томатов. А 1, 4, 5, 9, 10, 16-20 и 24 февраля следует высаживать перцы. Баклажаны – 1, 4, 5, 9, 10, 16-20, 23 и 24 февраля.

Однолетние цветы нужно высаживать 1, 9, 10, 13-20 февраля, а многолетние — 1,4, 5, 9, 10, 13-20, 23 и 24 февраля.

Напомним, что о дачных работах в феврале рассказала новосибирский агроном