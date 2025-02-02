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проиcшествия

На спиртзаводе в Новосибирской области взрывная волна разрушила стену

Фото: ГУ МЧС по НСО

О взрыве на спиртзаводе рассказали в Новосибирске.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, на спиртзаводе в Куйбышеве произошел взрыв из-за разгерметизации емкости, по причине чего ударная волна повредила часть стены. Об этом пишет информационное агентство ТАСС.

Во время происшествия никто не пострадал.

«В одном из цехов завода произошла разгерметизация емкости для сушки сухой барды, возгорания не последовало», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что в Новосибирске после ДТП детей госпитализировали в больницу

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Валерия Митрохина
Журналист

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