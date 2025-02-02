Труп младенца под одеялом. Пятый ребёнок умер в семье из Сибири, которая осенью отравилась дихлофосом

В селе Сопка Красноярского края произошла трагедия, унесшая жизни пятерых детей из одной семьи.

Первая трагедия, унесшая четверых детей

В Красноярском крае в селе Сопка произошел трагический случай, в результате которого погибли четверо детей из одной семьи.

21 сентября 2024 года дети начали жаловаться на тошноту и рвоту. Позже их родители также почувствовали недомогание. Семья была госпитализирована, однако, несмотря на усилия врачей, в тот же день скончалась 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, а 22 сентября — 11-летняя девочка, 23 сентября умерла 12-летняя девочка.

Родители детей смогли выжить. На момент трагедии мать семьи была беременна пятым ребенком.

Похороны и поддержка со стороны односельчан

30 сентября 2024 года состоялись похороны, куда пришли односельчане, родственники, а также одноклассники погибших.

С детьми прощались около сотни человек, все они приходили с цветами и игрушками.

Расследование причин

Следственный комитет начал расследование и в качестве предполагаемых источников отравления рассматривались продукты питания, а также вода, однако при осмотре дома следователи обнаружили большое количество потенциально опасных химикатов.

В результате, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, дети скончались после воздействия токсичных веществ, предположительно, содержащихся в дихлофосе. СК установил, что накануне отец семейства использовал инсектицидный аэрозоль для обработки дома.

Новая трагедия спустя несколько месяцев

После гибели, в ноябре 2024 года мать погибших детей родила малыша, однако сегодня, 2 февраля 2025 года, стало известно о том, что трехмесячный малыш скончался. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Как рассказал отец погибшего ребенка МК в Красноярске, после порции грудного молока мальчик уснул, а рядом спали и его родители. После пробуждения мать и отец заметили, что ребенок не подавал признаков жизни. Тело малыша лежало под одеялом, он не дышал. Отец семье предположил, что мальчик мог захлебнуться во сне из-за рвотной массы.