Силовики накрыли деятельность 99 игорных заведений в Новосибирске

За год в Новосибирске пресечена деятельность игорных заведений по 27 адресом.

Об этом в интервью Сиб.фм заявил прокурор Новосибирской области Александр Бучман:

«В 2024 году пресечена деятельность игорных заведений по 27 адресам (99), изъято 1068 (2980) единиц игрового оборудования. По результатам рассмотрения сообщений о преступлении анализируемой категории возбуждено 36 (79) уголовных дел. Судами области рассмотрено 99 (24) уголовных дел анализируемой категории в отношении 134 (49) лиц. B качестве примера можно отметить направленное в суд в апреле 2024 года уголовное дело в отношении организатора и 23 соучастников преступной деятельности, которые организовали и проводили азартные игры по 9 адресам в Новосибирске. Судами чаще всего назначается наказание, не связанное с лишением свободы».

Положительная динамика отмечается при назначении наказания в виде штрафа в размере от 5000 рублей до 500 тысяч рублей — 37 лицам или 29% (1 лицо или 1%), отметил прокурор.

«Десятки тысяч игрового оборудования уничтожено. Общая сумма арестованного имущества по уголовным делам составила более 70 млн рублей и около 750 тыс. долларов США. Законом предусмотрена конфискация дохода, полученного в результате незаконной организации игорной деятельности. Такое решение принято Барабинским районным судом на сумму около 10 млн. руб», – заявил Александр Бучман.

Ранее "Сиб.фм" писал, как в Новосибирске владельца игорных заведений оставили на свободе.