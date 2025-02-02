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общество

В Новосибирске ударит мороз -27 градусов в первую неделю февраля

Фото: sib.fm

Сибирский антициклон с крепким морозом накроет Новосибирск в первой декаде финального зимнего месяца.

Мягкая сибирская зима-2025 решила подкинуть морозный сюрприз под свой занавес. В первую неделю февраля в Западную Сибирь вернётся арктический антициклон, который в январе выдал всего пару морозных суток.

«В период с 3 по 9 февраля текущего года по ночам в районах Новосибирской области будет не выше -17, -22, при прояснениях столбик термометра будет опускаться до -27 градусов. В регионе будет небольшой снег, на дорогах гололедица. Морозная погода сохранится всю неделю. Ночные температуры будут опускать до -27, днем до -15», гласят обновлённые данные Западно-Сибирского гидрометцентра.

По прогнозам Росгидромета, на большей части территории Сибири обширный континентальный антициклон продолжит определять морозную погоду с температурой воздуха на 2-5° ниже средних климатических значений.

По единодушному мнению сибирских метеорологов, февральское похолодание в Новосибирске объясняется влиянием холодных воздушных масс, которые движутся к столице Западной Сибири с севера Красноярского края.

Отметим, что синоптики называют подобные явления «атмосферной перестройкой» или широтным переносом.

Ранее «Сиб.фм» информировал, что в Новосибирске ожидается морозный февраль.

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Оксана Чешенок
журналист

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