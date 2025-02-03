11 долгостроев в новосибирском микрорайоне «Плющихинский» находятся под контролем прокуратуры

Прокуратура региона контролирует 11 долгостроев в микрорайоне «Плющихинский».

Прокуратура Новосибирской области активно контролирует 11 долгостроев в микрорайоне «Плющихинский», направленных на завершение в рамках «дорожной карты» до 2025 года. Об этом в эксклюзивном интервью для Сиб.фм сообщил прокурор региона Александр Бучман.

По его словам, благодаря успешному надзору в 2024 году удалось завершить строительство 28 объектов и восстановить права более 3,5 тысячи обманутых дольщиков. В результате число проблемных объектов в Едином реестре снизилось с 12 до одного.

Несмотря на позитивные результаты, прокурор отметил, что есть риск появления новых проблемных объектов, которые сейчас находятся под контролем прокуратуры. Так, одним из приоритетных направлений является завершение строительства оставшихся 11 объектов в микрорайоне «Плющихинский», что позволит восстановить права более 1 500 граждан.

Полное интервью с прокурором Новосибирской области можно прочитать ЗДЕСЬ.