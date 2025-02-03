Коррупция, долгострои и уголовное преследование. Прокурор Новосибирской области Александр Бучман о результатах работы и новых планах

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман подвел итоги 2024 года. В интервью Сиб.фм глава регионального ведомства рассказал о делах, которые находятся на личном контроле, каких результатов удалось достичь и планах на 2025 год.

«Доверие к прокуратуре растет»: итоги 2024 года

— Оцените 2024 год по линии работы прокуратуры Новосибирской области, каких результатов удалось достичь, чем вы особенно гордитесь.

— В 2024 году у прокуратуры Новосибирской области достаточно много достижений. Мы почти на 15% приросли по приему граждан. То есть доверие растет. Приняли в этом году 93 тысячи обращений — все были рассмотрены. При осуществлении надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина в 2024 году защищены права 23,5 тысячи граждан.

Закрываем вопрос с обманутыми дольщиками. На сегодняшний день в реестре остался один объект, который достраивается. Построены медицинские учреждения, ФАПы. Открылся ряд спортивных бюджетных организаций, в которых дети занимаются спортом. Часть школ планируем построить уже в этом году. Какие-то, может быть, перейдут на следующий год.

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман дал интервью директору Сиб.фм Марине Волк, а также главным редакторам и юнкорам

Большую работу проводим совместно с правительством по бюджету. По мерам прокурорского реагирования приведено в соответствие с законом 5,2 тысячи региональных и муниципальных актов. По инициативе прокуратуры области в областной бюджет заложены расходы на сумму более 4 млрд рублей, прокурорами районного звена в местные — на 700 млн рублей.

Предусматриваем деньги на социальные нужды. В этом году губернатор выделил 4 миллиарда рублей по нашему предложению на восстановление нарушенных прав социальной категории граждан.

Мерами реагирования удалось добиться выплаты более 350 млн руб. просроченной заработной платы.

Прокурорами выявлены факты преступного посягательства на бюджетные средства, в том числе выделенные на реализацию национальных проектов и региональных программ, после мер прокуроров в бюджет поступило более 146 млн руб.

Особое внимание уделено вопросам подготовки объектов ЖКХ региона к работе в зимний период. Благодаря вмешательству органов прокуратуры отремонтировано свыше 20 км сетей.

При надзорном сопровождении прокуратуры органы власти и местного самоуправления привели в соответствие более 600 дорог.

В 2024 году прокуратуре удалось добиться применения конфискации транспортных средств в 98% случаев по уголовным делам в отношении лиц, осужденных за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения, тогда как в 2023 году данный показатель был равен 76,6%.

Об основных проблемах Новосибирской области

— Какой вид преступления с точки зрения прокурора сложнее всего раскрыть и расследовать?

— Сегодня проблема самая серьезная, мы с ней успешно боремся, — это преступления, связанные с информационно-телекоммуникационными технологиями. Это мошенничество в сфере IT, это обманы наших жителей, пенсионеров, когда мошенники, находясь дистанционно в иных странах, в других регионах, обманывают граждан.

— В 2023 году, когда мы с вами встречались, вы говорили о том, что одна из острейших проблем — обманутые дольщики. Но тогда вы говорили, что количество домов в реестре проблемных сократилось с 62 до 22, восстановлены права 9 тысяч граждан. Полагаем, проблема сдвинулась с мертвой точки. Сколько дольщиков получили ключи от квартир?

— Мы существенно сдвинулись, успешное надзорное сопровождение позволило в 2024 году фактическим завершением строительства восстановить права более 3,5 тысячи граждан, которые вложили денежные средства в 28 долгостроев региона. С 12 до 1 уменьшено количество объектов, состоящих в Едином реестре проблемных объектов.

Практически все права обманутых дольщиков восстановлены. Но сегодня тоже есть риски возникновения новых объектов, которые предпроблемные, мы их курируем. Эта работа на контроле находится лично у губернатора и у меня.

Прокурор Новосибирской области на интервью в пресс-центре Сиб.фм

В 2025 году предстоит восстановить права еще 265 граждан (Дуси Ковальчук, 378/1, д. 2). Достройкой дома занимается Фонд восстановления прав граждан, ведется строительство дома — готовность 40%.

На контроль органов прокуратуры также поставлена ситуация по строительству оставшихся 11 долгостроев в микрорайоне «Плющихинский», запланированных к вводу в эксплуатацию в соответствии с «дорожной картой» в 2025 году, что позволит восстановить права более 1500 граждан.

— Если читать криминальную хронику, то в 2024 году мы часто писали о незаконном майнинге. Существует версия, что достаточно много компаний в Новосибирске и области занимается этим видом деятельности незаконно. Насколько это правдивая информация и почему, к примеру, никогда не сообщается о проведенных прокурорских проверках в этой сфере?

— От нашего ведомства тоже поступают новости, связанные с майнингом. Боремся. В Новосибирске, конечно, такой глобальной проблемы, как в других регионах, нет. У нас отсутствует сама возможность такого количества электроэнергии. Этим вопросом занимаются оперативные подразделения: мониторят, где большой расход электроэнергии, где незаконные компании.

В 2024 году правоохранительными органами возбуждено 5 уголовных дел о преступлениях, связанных с использованием энергетического оборудования для добычи (майнинга) криптовалюты.

Прокурорской проверкой выявлен факт нарушения учета электрической энергии, выразившийся в самовольном подключении энергопринимающих устройств в обход расчетного прибора учета электрической энергии. В результате АО «РЭС» причинен имущественный ущерб почти на 2 млн рублей, который возмещен собственником объекта в ходе проверки.

— Поддержка бойцов СВО. Конечно, сейчас много людей, которые защищают Родину, и их права — приоритет. Если говорить об этой категории населения, их родственников, то какую помощь они просят у работников прокуратуры?

— Эта работа у нас поставлена на особый контроль. Мы максимально открыты и готовы выслушать любого гражданина по этому вопросу. Ежемесячно руководители подразделений аппарата прокуратуры области и я лично проводим личные приемы граждан на базе филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Такие приемы проводятся совместно с военным прокурором Новосибирского гарнизона, членами Совета ветеранов прокуратуры региона, руководителями профильных областных министерств.

За минувший год в прокуратуру области поступило более 1,5 тысячи обращений от участников специальной военной операции и членов их семей.

Граждане, как правило, обращаются по вопросам оказания содействия в получении социальных выплат и пособий, с просьбами разрешить абсолютно разные социально-бытовые проблемы: от реализации права на жилье до получения льготных дров.

Так, по обращению, принятому мною на личном приеме, заявительнице, являющейся матерью участника СВО, оказана единовременная помощь в виде компенсации части расходов на ремонт крыши частного жилого дома.

По обращению другой матери участника СВО, проживающей в сельской местности, органами прокуратуры организована доставка древесины для печного отопления.

Аналогичная помощь оказана одному из заявителей по инициативе прокуратуры Болотнинского района.

В другом случае после приема мною супруги участника СВО по нашей инициативе мэрия города Новосибирска выделила денежные средства на установку откидного пандуса в подъезде многоквартирного дома, где проживает получивший инвалидность защитник Отечества.

— Вы развернули ожесточенную борьбу с игорным бизнесом в Новосибирске. Какие есть итоги?

— В 2024 году пресечена деятельность игорных заведений по 27 адресам (99), изъято 1068 (2980) единиц игрового оборудования. По результатам рассмотрения сообщений о преступлении анализируемой категории возбуждено 36 (79) уголовных дел. Судами области рассмотрено 99 (24) уголовных дел анализируемой категории в отношении 134 (49) лиц.

B качестве примера можно отметить направленное в суд в апреле 2024 года уголовное дело в отношении организатора и 23 соучастников преступной деятельности, которые проводили азартные игры по 9 адресам в Новосибирске. Судами чаще всего назначается наказание, не связанное с лишением свободы.

Положительная динамика отмечается при назначении наказания в виде штрафа в размере от 5000 рублей до 500 тысяч рублей — 37 лицам, или 29% (1 лицо, или 1%).

Десятки тысяч игрового оборудования уничтожено. Общая сумма арестованного имущества по уголовным делам составила более 70 млн рублей и около 750 тыс. долларов США. Законом предусмотрена конфискация дохода, полученного в результате незаконной организации игорной деятельности. Такое решение принято Барабинским районным судом на сумму около 10 млн руб.

Работа отлажена, отстроена, если зал где-то появляется, то тут же он закрывается, возбуждается уголовное дело. Большую работу проводим с теми арендаторами, которые предоставляют в аренду эти помещения, для того чтобы они не предоставляли их.

— Сколько в 2024 году было обращений в прокуратуру от бизнеса? С какими вопросами обращаются бизнесмены? Назовите три самых распространенных.

— Руководством прокуратуры области ежемесячно проводятся встречи с представителями бизнес-сообществ. В 2024 году органами прокуратуры области разрешено 166 обращений на нарушения законодательства о защите прав субъектов предпринимательства, почти треть из них удовлетворена.

Наиболее часто предприниматели обращаются по вопросам неоплаты публичных контрактов, нарушений законодательства о торговой деятельности, о государственном надзоре и муниципальном контроле.

К примеру, по обращениям хозяйствующих субъектов нам удалось погасить имеющуюся у ГБУЗ НСО «Сузунская центральная районная больница» и ГБУЗ НСО «Искитимская центральная районная больница» задолженность перед 50 кредиторами по оплате контрактов на сумму 72,4 млн рублей. Виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Всего по итогам года в результате такой работы прокурорам удалось добиться погашения задолженности перед бизнесом почти на 2,3 млрд рублей.

По обращению директора одной из городских управляющих компаний был выявлен факт необоснованного проведения в отношении хозяйствующего субъекта внеплановой проверки. По представлению прокуратуры области результаты контрольного мероприятия отменены, виновное лицо привлечено к административной ответственности.

Коррупционные преступления: кто на личном контроле?

— В 2024 году очень много было задержано чиновников, которым инкриминировались различные деяния. Есть ли такая тенденция, где больше совершают правонарушений? В каких муниципальных образованиях НСО?

— Важно, чтобы каждый бюджетный рубль доходил до окончательного результата. Основная масса всех проблем связана с тем, что некоторые чиновники государственные деньги считают своими и пытаются незаконно заработать. Мы большую работу проводим по профилактике, объявляем предостережения. Сегодня нужно беречь каждую единицу государственных служащих, и, конечно, мы стараемся их предостерегать от всех правонарушений.

По итогам работы за 2024 год почти вдвое (+45,3 %) увеличилось количество зарегистрированных преступлений коррупционной направленности (433 преступления; в 2023 году — 298).

Этот рост обусловлен активизацией деятельности оперативно-разыскных и следственных органов по противодействию коррупционным проявлениям.

Сейчас за совершение преступлений коррупционной направленности ведется уголовное преследование 4 лиц из числа руководителей сельсоветов в Новосибирском районе, 3 лиц из числа руководителей департаментов мэрии Новосибирска, депутата горсовета Новосибирска, главы Венгеровского района, заместителя главы Кировского района Новосибирска, заместителя главы поселка Краснообск, а также руководителей некоторых государственных и муниципальных учреждений и предприятий.

В 2024 году по 88 уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности осуждено 103 лица, из которых 10 лиц являлись сотрудниками ФСИН, 7 — МВД, 5 — ГИБДД, 1 — депутатом представительного органа муниципального образования, 1 — судьей, 1 — арбитражным управляющим, 13 — руководителями муниципальных и государственных учреждений, 16 — должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 24 — руководителями коммерческих организаций, 25 — иными субъектами. Наибольшее число таких дел рассмотрено в Центральном и Октябрьском районах.

— Какие громкие преступления 2024 года находятся на вашем личном контроле?

— На личном контроле в 2024 году находились уголовные дела, возбужденные:

– в отношении министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Дениса Архипова;

– в отношении бывшего начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константина Васильева;

– в отношении Отто Сопроненко, обвиняемого в том, что он и неустановленные лица путем обмана совершили хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере в рамках реализации проекта «Современная школа» путем заключения концессионных соглашений;

– в отношении начальника отдела мониторинга потребительского рынка Минпромторга и начальника управления экономики и финансов Минпромторга региона;

– в отношении руководителей ООО «Строй-Плюс»;

– директора ООО «МЕГАДОМ», который заключил с гражданами более ста договоров подряда на строительство малоэтажных домов на земельных участках, в последующем обязательства не исполнил, дома не построил: сумма ущерба составляет около 400 млн рублей;

– в отношении генеральных директоров коммерческих организаций по обвинению в совершении мошенничества и легализации (отмывания) денежных средств: хищение 923 млн рублей, которые были внесены 210 «дольщиками» (ул. Дуси Ковальчук, д. 242/1). Другим фигурантом организовано совершение финансовых операций, сделок с частью денежных средств, похищенных у участников долевого строительства, на общую сумму 46 млн рублей;

– в отношении директора ООО «СпецТрансСтрой» Сергея Арапова и его заместителя Виталия Сукача. Рассмотрение судами громких, резонансных уголовных дел находится также на моем личном контроле.

Среди таких дел прокурор назвал дело генерального директора ООО «Экология Новосибирск» Ларисы Анисимовой. Ее обвиняют в хищении имущества организаций через неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

В Первомайском районном суде, добавил Александр Бучман, завершается процесс по делу Владимира Жахалова, который организовал незаконное производство рыбных консервов на сумму 94 млн рублей.

Социальные проблемы в приоритете

— На сайте компании «Энергосбыт» в январе за несвоевременную уплату намечено отключить электроэнергию у 818 абонентов. Есть списки, они корректные. Но обращает внимание другое — долг свыше 1 тысячи рублей, а абонента уже хотят отключить. А если в эту категорию попадают многодетные семьи, инвалиды? Как быть, если денег нет, и формально абонент неплательщик? Можно ли искать правду в прокуратуре?

— Я вас уверяю, никто за 1000 рублей никаких многодетных семей или инвалидов не отключит от света. Часто бывают случаи, когда у людей разные жизненные ситуации, и даже «Энергосбыт» и иные ресурсоснабжающие организации идут навстречу, дают рассрочку, не включают пени и так далее. Такие обращения поступают часто, они на контроле, тем более те ситуации, где есть многодетные семьи. Здесь надо индивидуально по каждому факту разбираться.

Проведенный прокуратурой области анализ показал, что деятельность АО «Новосибирскэнергосбыт» не в полном объеме соответствует социальным принципам, обеспечивающим признание, защиту прав и свобод граждан на территории Российской Федерации.

По инициативе прокуратуры области работа АО «Новосибирскэнергосбыт» скорректирована. Гражданам предоставлена возможность заявить об отнесении к категории лиц, нуждающихся в социальной поддержке. При поступлении указанных сведений в отношении таких потребителей не будет производится отключение электроснабжения. Кроме того, АО «Новосибирскэнергосбыт» не будет производиться приостановление электроснабжения за незначительные суммы долга.

— Недавно в Новосибирской области произошел вопиющий случай — стая собак загрызла женщину. Контролирует ли прокуратура это дело и как часто в ведомство поступают обращения об отлове собак?

— Бездомными собаками мы занимаемся с 2022 года. Средства ежегодно выделяются. Надо просматривать вопрос об изменении законодательства. Те собаки, которые фигурируют в последнем случае, тоже были стерилизованы и выпущены в нормальную среду. Понятно, что надо все время менять закон и смотреть, каким образом чиновники выполняли те обязанности, которые есть. На этот год запланировано строительство центра передержки животных. После строительства этого объекта будет проще проводить медицинские исследования этих собак, прежде чем их выпускать.

Прокуратура на законодательном собрании предложила устранение правовой неопределенности в вопросе оценки наличия или отсутствия немотивированной агрессивности безнадежных животных. Теперь порядок такой оценки должно будет разработать областное управление ветеринарии. Законопроекты поддержаны депутатами и приняты в первом чтении.

— Органы прокуратуры по всей стране проводили проверки и приемы граждан по вопросам соблюдения прав школьников при переводе из 9-го в 10-й класс. Поводом стали множественные случаи, когда школы отказывались переводить учеников в 10-е классы. Были в Новосибирской области такие случаи?

— Да, такие факты были выявлены прокурорами и пресечены до начала нового учебного года. В связи с обращением одного из родителей было установлено, что одной из гимназий своевременно не сформировано необходимое количество 10-х классов и 28 ученикам отказано в зачислении в 10-й из-за с непрохождения конкурса в два созданных профильных класса.

После мер прокурора в гимназии был сформирован «универсальный» 10-й класс, где продолжили обучение все желающие.

За допущенные нарушения должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, школа — к административной.

Мосты в Новосибирске и строительство станции метро «Спортивная»

— Какова на сегодняшний день позиция прокуратуры по ремонтам Октябрьского и Дмитровского мостов? Какие меры реагирования планируются?

— К сожалению, привлеченные МКУ «Гормост» подрядчики не справились с выполнением обязательств и контракты с ними расторгнуты. Прокуратурой города в отношении руководителей недобросовестных подрядных организаций возбуждены дела об административных правонарушениях (на рассмотрении в судах).

Установлено, что МКУ «Гормост» заключило контракт на ремонт Димитровского моста без проведения конкурентных процедур. Сейчас Новосибирское УФАС рассматривает возбужденное прокурором Новосибирска дело об административном правонарушении в отношении бывшего директора МКУ «Гормост» Иосифа Кодалаева.

Для недопущения подобных фактов в дальнейшем мой заместитель 20 декабря 2024 года предостерег мэра города о недопустимости подобных нарушений, а прокурор города обжаловал в суд постановление мэрии о введении на Димитровском мосту режима повышенной готовности, которое вновь позволяло отобрать подрядчика вне конкурентной процедуры (на рассмотрении, суд принял обеспечительные меры в виде запрета на заключение контракта без проведения закупочных процедур). Эти меры показали эффективность, мэрия отказалась от своих планов заключить контракт с единственным поставщиком. Структуры муниципалитета готовят конкурсную документацию. Планируемый срок выполнения работ — 2025–2026 гг.

Кроме того, нами установлено, что бывший директор МКУ «Гормост» Борис Хайруллин без конкурса и вопреки предписаниям антимонопольного органа заключил контракт на ремонт Октябрьского моста с ООО «СпецТрансСтрой». В результате работы по контракту не выполнены на сумму более 400 млн рублей, мэрия обратилась в суд за их взысканием с подрядчика. Возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий. Сейчас мэрия города определяет объемы подлежащих к выполнению работ, после чего будет организовывать конкурентную процедуру по отбору подрядчика для завершения ремонта моста. Выполнение данных мероприятий я держу на контроле.

— Ситуация со строительством четвертого моста в Новосибирске находится на контроле прокуратуры. В январе стало известно, что стройка остановилась. Как на это реагирует прокуратура, есть ли шансы, что мост сдадут в этом году?

— Строительство объекта не приостанавливалось, ежедневно там работают порядка 250 рабочих. По итогам 4-го квартала 2024 года строительная готовность моста увеличилась на 3,5% и на сегодняшний день составляет 83,5% (отставание от графика 6,5%). Очевидно, что темпы строительства моста необходимо наращивать. По распоряжению Правительства РФ объект необходимо ввести в эксплуатацию в декабре этого года. В январе этого года концессионер получил 1,2 млрд рублей федеральных средств на завершение строительства. Мы проконтролируем расходование этих средств и проинформируем губернатора региона об имеющихся проблемах при строительстве этого объекта.

— Строительство станции метро «Спортивная». Недавно мэр заявил об ошибках в строительстве со стороны подрядчика. Контролирует ли прокуратура ситуацию, связанную с затяжным строительством?

— За нарушение сроков строительства станции по постановлениям прокурора города Новосибирска генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» привлечен к административной ответственности, назначены штрафы на сумму более 13 млн рублей, также к административной ответственности привлечен бывший начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии (штраф 20 тысяч рублей).

Сейчас контракты на строительство станции с ООО «СпецТрансСтрой» расторгнуты. Главгосэкспертизой осуществляется проверка достоверности сметной стоимости работ по строительству объекта в связи с корректировкой проектной документации.

— Недавно прокуратура Новосибирской области сделала предостережение по выполнению требований градостроительного законодательства. По каким объектам чаще всего такие предостережения и кому?

— Предостережение выносится только в едином случае — когда прокурору явно становится известно о нарушении закона.

Вопрос точечной застройки в городе прекращен, сейчас только комплексное развитие территорий с учетом всех социальных объектов, школ, детских садов. Многие застройщики за свой счет достраивают классы, ремонтируют школы, строят новые школы. Недавно был создан детский сад. Сегодня все активно за эту работу взялись, и понятно, что основная задача — обеспечить социальной инфраструктурой все строительство. Я определил, что строительство существует только в комплексном развитии территории.

О криминальном Новосибирске и планах на 2025 год

— Новосибирск в очередной раз признан самым криминальным городом страны. Согласны ли вы с этим?

— Количество преступлений в Новосибирской области ежегодно сокращается, раскрываемость растет. Вопрос в том, под каким соусом это рассматривать. Если говорить в динамике общероссийской, то нужно исходить от того, что мы один из самых крупных муниципалитетов в стране.

В 2024 году количество зарегистрированных преступных деяний снизилось на 16,7% и составляет 25 334 преступления, их раскрываемость составляет 33,8%.

Сократилось число совершенных краж, грабежей, разбоев, изнасилований, угонов транспортных средств; сократилось число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Оперативная обстановка в регионе остается под контролем правоохранительных органов, приоритетными направлениями являются защита населения и государства от преступных посягательств; профилактика и повышение эффективности работы по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений.

— Ваши планы на 2025 год: каким сферам вы уделите пристальное внимание?

— Пристальное внимание будем уделять всем сферам: социальное обеспечение, дети-сироты. Более двух тысяч многодетных семей в этом году обеспечено либо средствами, либо земельными участками. Губернатор поддержал нас в этом вопросе. Будем контролировать строительство, как я уже говорил, нужно достраивать школы, медицинские учреждения, уделять внимание правам граждан. Еще раз повторюсь, чтобы каждый бюджетный рубль, направленный на определенные цели, доходил до этих целей.

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