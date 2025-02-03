График работы Новосибирского зоопарка изменился 3 февраля

Новосибирский зоопарк изменил график работы.

Об этом сообщила пресс-служба учреждения. С 3 февраля зоосад будет работать с 10:00 до 18:00 в будние дни и с 09:00 до 19:00 в выходные и праздничные дни.

Кассы будут закрываться в 17:00 по будням и в 18:00 по выходным. После этого зоопарк будет работать только на выход посетителей.

По данным учреждения, в 2024 году Новосибирский зоопарк посетили более 1,5 миллиона человек.

Ранее Сиб.фм сообщал, что о планах развития зоопарка в 2025 году рассказали в Новосибирске.