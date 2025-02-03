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общество

Из бюджета Новосибирской области пытались похитить более 146 млн руб

Фото: Сиб.фм

В эксклюзивном интервью Сиб.фм прокурор Новосибирской области Александр Бучман подвел итоги работы ведомства за 2024 год. Он также рассказал, что прокуратура активно сотрудничает с правительством региона по вопросам бюджетных расходов.

Так, в прошлом году в результате прокурорского вмешательства было приведено в соответствие с законодательством более 5,2 тысячи региональных и муниципальных нормативных актов. Благодаря инициативам прокуратуры в областной бюджет было добавлено более четырех миллиардов рублей, а в местные бюджеты было направлено 700 миллионов рублей.

Кроме того, ведомство выявило попытки хищений бюджетных средств, включая деньги, предназначенные для реализации национальных и региональных проектов. В результате вмешательства прокуратуры в бюджет вернули более 146 миллионов рублей.

С полным интервью с прокурором Новосибирской области Александром Бучманом можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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Валерия Митрохина
Журналист

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