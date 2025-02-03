Как отдыхаем в феврале 2025 года. Выходной будет или нет?

В феврале текущего года 28 календарных дней, из них 20 — рабочие. На выходные и праздники остается восемь дней.

В этом месяце 23-го числа страна отмечает День защитника Отечества. В 2025 году праздничная дата приходится на воскресенье, поэтому этот день будет выходным. Однако дополнительные выходные в феврале не планируются, поскольку день отдыха с 23-го числа будет перенесен на четверг, 8 мая.

В результате у россиян в мае будет продолжительный отдых на четыре дня — с 8-го по 11-е число включительно.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский певец Митя Фомин вылетел из шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» из-за собственной наивности.