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общество

На ремонт дорог в селе Новосибирской области выделят свыше восьми млн руб

Фото: Сиб.фм

На ремонт дорог в Каменском сельсовете Новосибирской области направят свыше восьми миллионов рублей.

Согласно информации портала госзакупок, тендер стартовал 2 февраля 2025 года, а подача заявок завершится 10 февраля.

Уточняется, что работы по ремонту запланированы в поселках Восход, Каменка и Советский Новосибирского района. Также на сайте размещены аукционы на установку уличного освещения и ремонт дорог в других районах региона.

Общая стоимость всех тендеров превышает 20 миллионов рублей.

Напомним, что больше трети трамвайных путей в Новосибирске нуждаются в капремонте

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Валерия Митрохина
Журналист

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