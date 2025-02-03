О падении продаж детских книг на 40% сообщили в Новосибирске

В Новосибирске зафиксировано снижение продаж детских книг на 40%.

31 января 2025 года в Новосибирске прошел книжный фестиваль «ЕЩЕНЕМАРТ», организованный издательствами «Поляндрия» и NoAge. Фестиваль, стартовавший в декабре в Санкт-Петербурге, планирует поездки по другим городам России. Основательница и главный редактор «Поляндрии» Дарина Якунина рассказала для портала BFM-Новосибирск о проблемах книжного рынка.

Так, по её словам, цены на книги, в особенности на детские, продолжают расти из-за удорожания бумаги и печати, что снизило продажи детской литературы на 30-40%. Печать книг в России стала дороже, чем за границей, и даже при доставке из-за рубежа стоимость книг значительно возрастает.

Тем не менее, независимые издательства продолжают открывать новые темы и авторов.

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