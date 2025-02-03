Суд обязал обеспечить спортивной экипировкой спортсменов школы олимпийского резерва водных видов спорта в Новосибирске

Речь идет про купальники, очки, плавки, шапочки, гидрокостюмы и проч.

По решению суда необходимо обеспечить спортсменов школы олимпийского резерва водных видов спорта в Новосибирске спортивной экипировкой. Это касается купальников, очков, плавок, шапочек, гидрокостюмов и прочего. Обязанность возложена на Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области и ГАУ ДО НСО «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта», чтобы снабдить учеников, проходящих спортивную подготовку, всем необходимым на разных этапах спортивного мастерства. Иск о требованиях к Правительству Новосибирской области и Департаменту имущества и земельных отношений отклонён.

Ранее Сиб.фм сообщал, что двадцать пять выездов осуществили новосибирские спасатели за минувшую неделю.