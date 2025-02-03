Онкобольная жительница Новосибирска пропала в Волгограде после атаки БПЛА

Жительница Новосибирска Елена отправилась на лечение в Волгоградский областной онкодиспансер и перестала выходить на связь после атаки беспилотников. Родные женщины бьют тревогу.

В редакцию Сиб.фм обратился сын жительницы Новосибирска Евгений Ким, который сообщил, что его мать вместе с сестрой отправились в Волгоград.

«Мать должна была проходить курс лечения в онкодиспансере и перестала выходить на связь. Ни дописаться, ни дозвониться. Звонки не проходят, сообщения не доставляются. Надеемся, что в скором времени выйдет на связь», – говорит Евгений Ким.

Стоит отметить, что несколько спортсменов из Новосибирска тоже оказались без связи из-за атаки беспилотников, они поехали в Волгоград на соревнования. Одна из матерей фехтовальщика сообщила Сиб.фм, что дети не выходили на связь несколько часов, родители забили тревогу. Около 10:00 по новосибирскому времени тренер вышел на связь и сообщил, что спортсмены в безопасности. По его словам, они остановились в центре города, атаки беспилотников никто не видел. Ситуацию держит на контроле министерство спорта Новосибирской области.