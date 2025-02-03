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спорт

Опубликована программа Лыжни России-2025 в Новосибирске

Фото: Сиб.фм / правительство НСО

Участвовать могут все желающие от шести лет, важно заранее зарегистрироваться.

8 февраля жители Новосибирска присоединятся к Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Мероприятие будет организовано в Академгородке по адресу: улица Ионосферная, 3.

Каждому участнику соревнований будут вручены сувениры от Министерства спорта Российской Федерации, включая шапочку и нагрудный номер. Номера будут выдаваться на местах регистрации в ходе работы комиссии по допуску.

В этот день все желающие смогут выполнить нормативы ВФСК «ГТО» и принять участие в спортивно-развлекательной программе, которая будет проходить в течение всего спортивного праздника.

Фото Опубликована программа Лыжни России-2025 в Новосибирске 2

Подобнее о программе мероприятия можно узнать в материале Сиб.фм.


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Дарья Лапина
Журналист

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