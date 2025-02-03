Опубликованы самые загадочные исчезновения детей в Новосибирске в Международный день пропавших без вести людей

Родные и близкие до сих пор не находят себе место, а следователи продолжают распутывать загадочные обстоятельства.

3 февраля отмечается Международный день людей, исчезнувших без вести. В современной России каждый год пропадают приблизительно 70 000 человек. В первые месяцы удается найти до 80% взрослых и 90% детей. Сиб.фм вспомнил четыре таинственных случая исчезновений в Новосибирске, которые остаются нераскрытыми.

Костя Кривошеев

В 2013 году исчез восьмилетний Костя Кривошеев. Ребенок отправился в лес вместе с отчимом и дедом, оставшими его в автомобиле, пока занимались заготовкой древесины. Спустя всего 15 минут взрослые вернулись, но мальчика уже не оказалось на месте. С парковки была хорошо видна деревня Озерки, и взрослые предположили, что он направился туда. Но вскоре стало ясно, что Костю нигде нет. Масштабные поиски не дали никаких результатов.

Артур Артунян

В 2012 году в Новосибирске произошел странный случай. Шестнадцатилетний Артур Артунян отправился сдавать экзамены в колледж и с тех пор его никто больше не видел. Перед исчезновением он позвонил бывшей девушке, и трубка была в тишине 15 секунд. Позже нашли тело, предположительно Артура, но мать уверена, что это не он: у тела отсутствовал шрам на ноге, а рост и дата смерти не совпадали с известными данными. Она надеется на воссоединение с сыном и отказывается признавать его смерть.

Лёша Бакун

В 2012 году тринадцатилетний Лёша Бакун уехал на своем красном велосипеде. Позже выяснилось, что он отправился в село Северное, где был обнаружен его велосипед, но сам мальчик исчез без следа.

Наталья Матюхина

2 марта 2010 года, за месяц до дня рождения, 15-летняя Наталья Матюхина возвращалась с дискотеки в компании подруги в селе Яркуль Усть-Тарского района Новосибирской области. Расставшись с подругой примерно в 300 метрах от дома, она больше не появилась. В тот же день родители подали заявление о пропаже дочери. Долгие поиски не привели к результатам.

В 2023 году в деле появилась новая линия расследования: по мнению следствия, бывшие полицейские Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей на автомобиле «Волга» сбили и спрятали тело Натальи ночью её исчезновения, а затем скрыли следы. Через несколько недель после событий они уволились. Следствие продолжается, но подозреваемые отрицают вину.

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