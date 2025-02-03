Под Красноярском отцу отравившихся средством от насекомых детей предъявили окончательное обвинение

Следователи предъявили окончательное обвинение отцу четверых детей, которые погибли от отравления инсектицидом в селе Красная Сопка Красноярского края.

Мужчина обвиняется по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности четырем лицам»).

По версии следствия, 20 сентября 2024 года обвиняемый обработал помещение дома инсектицидным средством. Затем он пустил детей внутрь для приема пищи и ночлега, не соблюдая рекомендации.

Утром вся семья, включая четверых несовершеннолетних, обратилась в больницу с признаками отравления. Дети не выжили.

Стоит отметить, что вчера, 2 февраля, в этой семьей скончался трехмесячный ребенок. Известно, что малыш родился в ноябре 2024 года, после того как умерли его брат и сестры от отравления токсичным веществом.