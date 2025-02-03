Повар из Новосибирска одержал победу на шоу «Молодые ножи»

В шоу «Молодые ножи» выиграл повар из Новосибирска.

20-летний повар из Новосибирска Егор Скляр выиграл в кулинарном шоу «Молодые ножи». В ходе соревнования молодой человек успешно прошел все испытания и был награжден золотым ножом с гравировкой от ведущего проекта Константина Ивлева.

В конкурсе Егор соревновался с другими участниками в создании блюд северной кухни, включая задачи по определению блюд по вкусу, работе с крабом-стригуном и разработке авторских рецептов с использованием северных ягод.

Ранее Сиб.фм писал о том, что трое жителей Новосибирска сражаются в шоу «Титаны» за 10 млн рублей