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общество

Повар из Новосибирска одержал победу на шоу «Молодые ножи»

Фото: скриншот видео

В шоу «Молодые ножи» выиграл повар из Новосибирска.

20-летний повар из Новосибирска Егор Скляр выиграл в кулинарном шоу «Молодые ножи». В ходе соревнования молодой человек успешно прошел все испытания и был награжден золотым ножом с гравировкой от ведущего проекта Константина Ивлева.

В конкурсе Егор соревновался с другими участниками в создании блюд северной кухни, включая задачи по определению блюд по вкусу, работе с крабом-стригуном и разработке авторских рецептов с использованием северных ягод.

Ранее Сиб.фм писал о том, что трое жителей Новосибирска сражаются в шоу «Титаны» за 10 млн рублей

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Валерия Митрохина
Журналист

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