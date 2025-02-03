Радио «Европа Плюс Новосибирск» отправляет слушателей на горнолыжный курорт

С 3 по 14 февраля радиостанция разыграет поездки на курорт Манжерок.

Слушатели «Европы Плюс Новосибирск» проведут выходные, покоряя снежные вершины Горного Алтая. Чтобы стать счастливчиком, нужно дозвониться в Play Box с 17:00 до 18:00 по номеру (383) 362-07-72 и пройти виртуальную трассу, отвечая на вопросы ведущего. Игрок, который даст большее количество правильных ответов, переходит в тур следующего дня. По пятницам станут известны победители, которые отправятся в крутое путешествие с «Европой Плюс».

Подробнее об игре «Snow Тур» и других акциях — в эфире, на europaplus.ru и в группе «Европы Плюс Новосибирск» ВКонтакте.

Для любителей экстрима старше 12 лет

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