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общество
На правах рекламы реклама

Радио «Европа Плюс Новосибирск» отправляет слушателей на горнолыжный курорт

Фото ООО «Выбери Радио»

С 3 по 14 февраля радиостанция разыграет поездки на курорт Манжерок.

Слушатели «Европы Плюс Новосибирск» проведут выходные, покоряя снежные вершины Горного Алтая. Чтобы стать счастливчиком, нужно дозвониться в Play Box с 17:00 до 18:00 по номеру (383) 362-07-72 и пройти виртуальную трассу, отвечая на вопросы ведущего. Игрок, который даст большее количество правильных ответов, переходит в тур следующего дня. По пятницам станут известны победители, которые отправятся в крутое путешествие с «Европой Плюс».

Подробнее об игре «Snow Тур» и других акциях — в эфире, на europaplus.ru и в группе «Европы Плюс Новосибирск» ВКонтакте.

Для любителей экстрима старше 12 лет

Реклама ООО «Выбери Радио» ИНН: 7708600939. Erid:2W5zFJUXoCC

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Галина Дидан
Журналист

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