Собаки-убийцы и смертельное ДТП: главные новости Новосибирской области за 3 февраля

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за понедельник, 3 февраля.

Как сообщает портал «ФедералПресс», ссылаясь на пресс-службу Следственного комитета по Новосибирской области, в столице Сибири второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России расследует уголовное дело по факту смерти женщины, которую до смерти загрызли агрессивные собаки.

В ДТП на Чуйском тракте недалеко от Новосибирска погибли две женщины и ребенок. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и медицина катастроф.

Новосибирский эпидемиолог Яков Новоселов прокомментировал опасения относительно смертельного вируса Нипах. Эксперт в разговоре с Сиб.фм заявил, что, несмотря на его распространение в Индии и других тропических странах, для России этот вирус не представляет угрозы.

Прокурор Ленинского района Денис Петраш подтвердил обвинительное заключение в отношении 20-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, в ночь с 23 сентября 2024 года произошла ссора между братьями.