Стоит ли опасаться загадочного вируса из Индии — рассказал биолог из Новосибирска

О новом вирусе в Индии рассказали в Новосибирске.

В Индии обнаружен новый вирус, вызвавший 38 случаев заражения, из которых 17 закончились летальным исходом. Причиной смертей стал мощный токсин, но его происхождение пока неизвестно. Среди симптомов – лихорадка, тошнота, слабость, а у погибших – отёк мозга.

Российские туристы сообщают, что вирус поражает в основном «белых», и на пляжах остаются преимущественно местные жители. В связи с чем сейчас Россия усилила контроль на границах с помощью системы «Периметр».

Биолог из Новосибирска Сергей Седых рассказал Горсайту, что симптомы напоминают обычное ОРВИ, но учитывая наличие отёка мозга, необходимы дополнительные данные от Минздрава Индии.

Напомним, что в Новосибирске разрабатывают вирус для борьбы с раком