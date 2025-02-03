В нескольких российских аэропортах ввели ограничения на полеты

Стало известно об ограничениях на полеты в нескольких аэропортах страны.

По данным информационного агентства ТАСС, в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска были введены временные ограничения на полеты.

2 февраля 2025 года вечером в Волгограде был ограничен режим работы аэропорта для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Позже ограничения были сняты.

Накануне в аэропорту Ульяновска также вводились ограничения на прием и выпуск рейсов, которые продолжались около двух часов.

30 января в Татарстане была объявлена угроза атаки БПЛА, в связи с чем в аэропорту Казани были введены аналогичные меры. В результате три рейса, следовавшие в Казань, приземлились на запасных аэродромах.

Также ранее самолет, следовавший из Тбилиси в Петербург, совершил экстренную посадку.

Напомним, что спортсмены из Новосибирска пропали в Волгограде после атаки беспилотников