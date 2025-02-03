В Новосибирске будет ужесточен надзор за мигрантами с 5 февраля

О ужесточении надзора за мигрантами сообщили в Новосибирске.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, с 5 февраля 2025 года в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по всей России вводится режим высылки иностранных граждан. Речь идет об ограничении прав незаконно находящихся в стране иностранцах.

Таким образом, контролируемому иностранному гражданину запрещается: менять место жительство или место пребывания в РФ без разрешения органов внутренних дел; выезжать за пределы территории субъекта РФ, муниципального образования, в котором контролируемое лицо пребывает; приобретать или отчуждать недвижимое имущество, транспортные средства, регистрировать данное имущество; заключать брак; учреждать юридическое лицо, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя; открывать банковский счет и осуществлять иные банковские операции.

Напомним, что новосибирцам рассказали, что изменится с 1 февраля