В Новосибирске бывшему чиновнику мэрии Витухину продлили арест

Чиновника задержали прошлым летом накануне ухода в отставку.

Дзержинский районный суд Новосибирска продлил меру пресечения для бывшего начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталия Витухина. Он останется в СИЗО до 2 апреля.

Витухин был задержан прошлым летом перед своей отставкой с должности. Ему предъявлены обвинения в превышении и злоупотреблении полномочиями, взяточничестве и создании организованного преступного сообщества. В СИЗО он находится с июня.

В августе Витухин подавал апелляцию на решение суда, но она была отклонена.