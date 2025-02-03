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вчера 23:00
общество

В Новосибирске бывшему чиновнику мэрии Витухину продлили арест

Фото: Новосибирский областной суд

Чиновника задержали прошлым летом накануне ухода в отставку.

Дзержинский районный суд Новосибирска продлил меру пресечения для бывшего начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталия Витухина. Он останется в СИЗО до 2 апреля.

Витухин был задержан прошлым летом перед своей отставкой с должности. Ему предъявлены обвинения в превышении и злоупотреблении полномочиями, взяточничестве и создании организованного преступного сообщества. В СИЗО он находится с июня.

В августе Витухин подавал апелляцию на решение суда, но она была отклонена.

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Игорь Кириченко
Журналист

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