В Новосибирске назван самый холодный день февраля с температурой до –45 градусов

Климатолог Алексей Непомнящих рассказал о самом холодном дне февраля.

По словам Алексей Непомнящих, в феврале в Новосибирской области ожидаются резкие перепады температуры воздуха. 3 и 4 числа прогнозируется до –10 градусов, возможен снегопад. С 5 по 9 февраля резко похолодает. В Новосибирске температура воздуха составит до –30 градусов в отдельные дни, в отдаленных районах области возможно похолодание до –40-45 градусов.

С 10 по 12 февраля температура пойдет на повышение – ожидается до –8 градусов. А с 13 по 17 число средняя температура воздуха составит –10.

С 18 до 23 февраля колебания температуры воздуха от 0 до –10 градусов. А с 24 по 28 число – ясные дни с температурой воздуха до –9 градусов.

Ранее новосибирский климатолог Алексей Непомнящих сделал прогноз погоды зимы на 50 лет вперед.

Ранее Сиб.фм сообщал, что резкое похолодание ожидается в Новосибирской области в начале 2025 года.