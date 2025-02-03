В Новосибирске вынесен обвинительный приговор предпринимателю за производство и хранение рыбных консервов

Это связано с нарушением маркировки. Мужчина получил 1,5 года условно и серьезный штраф.

В ходе следствия и судебного разбирательства было установлено, что с декабря 2021 года по ноябрь 2022 года обвиняемый занимался изготовлением и сохранением рыбных консервов в Первомайском районе, но на упаковках указывал названия более дорогих сортов рыбы, которые не соответствовали фактическому содержимому, что противоречит законам Российской Федерации. Более того, руководитель фирмы также организовал транспортировку и продажу этих продуктов, общая стоимость которых составила около 95 миллионов рублей.

Суд призна́л обвиняемых виновными и приговорил нарушителя к 1 году и 6 месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком в 2 года и 6 месяцев, а также штрафом в размере 800 тысяч рублей и запретом на деятельность, связанную с производством и реализацией пищевых продуктов, на тот же срок.

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