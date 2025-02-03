В Новосибирской области остался единственный долгострой

Единственный объект из реестра долгостроев в Новосибирске расположен по ул. Дуси Ковальчук, 378/1 дом 2.

Как сообщил прокурор Новосибирской области Александр Бучман в интервью Сиб.фм, в 2024 году восстановлены права 3500 дольщиков, которые вложили средства в 28 долгостроев региона.

«Остался один объект по ул. Дуси Ковальчук, 378/1 дом 2, который планируется завершить в 2025 году. Достройкой дома занимается Фонд восстановления прав граждан, ведется строительство дома — готовность 40%», — прокомментировал прокурор.

На контроль органов прокуратуры также поставлена ситуация по строительству оставшихся 11 долгостроев в микрорайоне «Плющихинский», запланированных к вводу в эксплуатацию в соответствии с «дорожной картой» в 2025 году, что позволит восстановить права более 1500 граждан.

Ранее Сиб.фм сообщал, что резкое похолодание ожидается в Новосибирской области в начале 2025 года.