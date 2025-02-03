82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
03 февраля, 16:31
пробки
3/10
погода
-8°C
курсы валют
usd 97.81 | eur 102.1
82.76% -1.2
сегодня
03 февраля, 16:31
пробки
3/10
погода
-8°C
курсы валют
usd 97.81 | eur 102.1
сегодня 15:14
общество

В Новосибирской области предупредили о нашествии саранчи летом-2025

Фото: freepik

О возможном нашествии саранчи рассказали в Новосибирске.

Как сообщил председателя комитета по аграрной политике Законодательного собрания Новосибирской области Виктор Кушнир, аномальная зима может привести к увеличению числа сельскохозяйственных вредителей и болезней растений, так, например, летом 2025 года местные жители могут столкнуться с нашествием саранчи.

Данные вредители могут представлять угрозу для всего нового урожая.

Такой прогноз сделали в Россельхозцентре при Министерстве сельского хозяйства РФ.

Напомним, что новосибирский агроном предупредила садоводов о том, что обязательно нужно посеять в феврале

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в