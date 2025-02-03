В Новосибирской области зафиксировали 350 млн руб просрочки по заработной плате

Прокуратура Новосибирской области добилась выплаты 350 миллионов рублей просроченной зарплаты.

В эксклюзивном интервью для Сиб.фм прокурор Новосибирской области Александр Бучман рассказал об итогах работы за 2024 год, планах на 2025 год, а также поделился тем, какие дела находятся сейчас на его личном контроле.

Так, по его словам, в 2024 году прокуратура региона успешно вернула сотрудникам предприятий Новосибирской области более 350 миллионов рублей просроченной заработной платы.

Александр Бучман отмечает, что защита трудовых прав граждан остается одним из приоритетных направлений деятельности ведомства. Благодаря мерам прокурорского реагирования были восстановлены права более 23,5 тысячи жителей региона, что также включает взыскание задержанных выплат.

Напомним, что полное интервью с прокурором Новосибирской области Александром Бучманом можно прочитать ЗДЕСЬ.