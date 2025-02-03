В Томске открылась футбольная школа «Динамо»

Томск – город с давними футбольными традициями, поэтому открытие школы для него имеет особое значение. На празднике присутствовали не только дети с их родителями, но также руководство школы, представители холдинга «Сиб.фм».

Одним из почетных гостей также стал внук легендарного вратаря Льва Яшина Василий Фролов. Он привез с собой уникальный трофей – награду своего деда «Лучшему вратарю столетия», которая стала украшением торжественного события.

«Открытие футбольной школы «Динамо» – это очень большое событие для города. Это великий бренд нашей страны, символ легендарной команды, которая воспитала множество талантливых футболистов. Одним из самых великих игроков, когда-либо выступавших за нашу страну, был Лев Иванович Яшин. Ребята, в вашем возрасте Лев Иванович играл в простой дворовый футбол, но он верил, что может достичь самых высоких вершин, и старался выкладываться на поле каждую минуту. Я хочу пожелать вам, чтобы вы тоже верили в себя и полностью отдавались игре. Возможно, кто-то из вас сможет достичь таких же высот, как и Лев Иванович», – отметил Василий Фролов.

Посещать учреждение смогут дети от 5 до 14 лет и, возможно, начать путь в профессиональный футбол.

«Наша семья становится всё больше. Я хочу обратиться к нашим воспитанникам: перед вами открыты новые горизонты. Мечтайте о том, чего вы можете достичь, старайтесь и стремитесь к высоким целям, которые сами для себя поставите. А мы, тренерский штаб, будем вам в этом помогать», – поделился планами на будущее директор школы «Динамо» в Томске Сергей Елькин.

В день открытия тренеры провели для детей мастер-классы, показали, как правильно работать с мячом, и познакомились с будущими воспитанниками. Родители задали интересующие их вопросы, узнали о том, как будет проходить обучение. Спортивных успехов молодым воспитанникам пожелали и представители руководства города.

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