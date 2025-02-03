Верховный суд отклонил жалобу маньяка из Новосибирска Юдина на пожизненный приговор

Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу на пожизненный приговор Михаилу Юдину, осуждённому за серию преступлений, включая пять убийств, 23 разбойных нападений, изнасилований и грабежей.

Юдин, житель Бердска Новосибирской области, признался в совершении этих преступлений. Первое убийство он совершил летом 1999 года, когда убил 16-летнюю девушку.

Следующие преступления были совершены в течение нескольких месяцев, после чего Юдин был задержан. Несмотря на предыдущие заключения, он попал под амнистию после избрания президента России, однако позже совершил ещё три убийства.

Его причастность к преступлениям была подтверждена генетической экспертизой и признаниями обвиняемого. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его полностью вменяемым.

Ранее Сиб.фм сообщал, что из бюджета Новосибирской области пытались похитить более 146 млн руб.